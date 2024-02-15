Преемник Путина, покушение на Надеждина: Марков о закулисье выборов 2024-го

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Владимир Путин, Сергей Марков, Борис Надеждин

В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. За пост главы государства будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Политолог Сергей Марков рассказал NEWS.ru, почему Борис Надеждин мог быть снят с выборов на самом деле, с кем в действительности соревнуется Владимир Путин и ответил на вопрос о преемнике действующего президента.

«Концепция партии власти, видимо, сменилась»

— В качестве участников президентских выборов 2024 года зарегистрировали четырех человек. Но были еще два кандидата — Андрей Богданов и Сергей Бабурин. Они собрали нужное число подписей, но снялись с выборов. Первый признался в наличии счета за рубежом, второй — в поддержке Владимира Путина и нежелании «дробить власть». Как вы считаете, зачем вообще нужно было выдвигаться, тратить свое и чужое время, давать надежду своим избирателям?

— Эти две фигуры отличаются. Бабурин — более серьезный политик, а Богданов — политтехнолог. Но роль была у них примерно одинаковая. Считаю, они — спойлеры Владимира Путина, играющие на укрепление легитимности выборного процесса. И они также могли при необходимости сыграть какую-то роль во время выборов. Эту роль они играли и на предыдущих выборах.

Спойлер — это не самая симпатичная политическая технология. Тем не менее она используется практически во всех странах мира. Но концепция, по всей видимости, поменялась. Раньше партия власти, видимо, хотела использовать спойлер, а потом решила эти проекты закрыть и спойлер уже не использовать.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Сергей Бабурин

«Есть версия, что Надеждина перехватили политтехнологи Ходорковского»

— Вы можете предположить, в какую сторону сменилась концепция?

— Пока это не прояснено, никаких внятных утечек изнутри нет. Никакого прямого объяснения тоже нет. Я очень внимательно слежу за всеми процессами, но мне никто об этом (причинах предполагаемой смены концепции. — NEWS.ru) не говорил. Но в ближайшее время мы все увидим. Честно сказать, я думал, что это может быть связано с решением максимально задействовать Надеждина, то есть зарегистрировать его.

Его спойлерский потенциал на порядок выше, чем у этих кандидатов, поэтому, на мой взгляд, они стали не нужны. Но мы видим, что Надеждина не зарегистрировали.

Есть версия, что Надеждин сначала шел как спойлер, но потом его перехватили политтехнологи [Михаила] Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Не исключаю, что Надеждину пытались внушить, мол: «Убери политтехнологов Ходорковского, мы тебе своих дадим». И в этом случае он, возможно, принял бы участие в выборах.

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Ходорковский

«Надеждин получил бы 9% голосов»

— ЦИК не допустил к выборам ни Малинковича, ни Надеждина. Но Надеждин, в отличие от Малинковича, собрался обжаловать отказ в регистрации в Верховном суде. Получится ли у него это сделать?

— Понятно, что он борется за свою политическую судьбу. Ему улыбнулась удача, колоссальная известность. Теперь именно Надеждин известен вообще всем лидерам государств, кого интересует Россия. Его узнаваемость поднялась в сотни раз.

И он демонстрирует наличие политической воли, когда говорит, что обращается в Верховный суд. Совершенно очевидно для всех, что он получит отрицательное решение Верховного суда, но он таким образом — повторюсь — борется за свою политическую судьбу.

— То есть вы считаете, что Надеждин станет влиятельным оппозиционером?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.r Сергей Марков

— Я считаю, что такое развитие событий не исключено. Но он очень умеренный оппозиционер.

С моей точки зрения, нужно было его допустить до выборов. Есть же люди, которые против СВО. Пускай бы проголосовали за него, получил бы он 9% голосов. Количество людей, которые выступают против СВО, в России минимально.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Борис Надеждин

Есть вторая версия. Не исключено, что за Ходорковским стоят британские спецслужбы. Возможно, они хотели повторить ту комбинацию, которую [Борис] Березовский хотел делать с [Иваном] Рыбкиным в свое время: выдвинуть кандидата против Путина, его раскрутить, а потом убить. То есть использовать как сакральную жертву.

Надеждин как опытный человек, вероятно, видел эту угрозу. Возможно, что он сам дал специально сфальсифицированные подписи, чтобы его не зарегистрировали, понимая, что он вступает в слишком опасную игру.

— Надеждин все-таки достаточно популярен для оппозиционного кандидата. Не станет ли его недопуск ударом по доверию россиян к власти?

— Нет! Никакого удара. Потому что Надеждин с его программой против СВО рассматривался как кандидат от предателей.

Мне это напомнило историю, когда шло дело Ходорковского. Многие западные корреспонденты тогда спрашивали меня: «Народ России вообще поддерживает арест Ходорковского или против?» А я говорю: «Ну, конечно, народ России против ареста Ходорковского. Потому что народ России считает, что Ходорковского, как и остальных олигархов, нужно расстрелять».

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Борис Березовский

— А как вы считаете, оппозиции не стоило делать ставку на Надеждина? Или все-таки стоило?

— Оппозиции стоило делать ставку на Надеждина, потому что он единственный человек с наиболее критической позицией по отношению к Путину, прозападной позицией, который к тому же имел шанс быть зарегистрированным. Поэтому им надо делать ставку на Надеждина.

Но большинство народа считает их (оппозиционеров. — NEWS.ru) предателями. Большинство считает нужным арестовать Надеждина, а не допускать его к выборам.

Но у оппозиции же свой электорат — эти 10%, за него и борются. А в городах-миллионниках это уже 20%. А если говорить о тех, у кого больше денег и образования, там еще выше [поддержка] — все 30%. Поэтому, естественно, оппозиционеры борются за свой электорат.

— Если мы возьмем гипотетическую ситуацию, в которой другой известный оппозиционер Алексей Навальный находится на свободе и решает баллотироваться в президенты. У него получилось бы зарегистрироваться? И сколько бы набрал?

— Я думаю, что меньше, чем Надеждин. Потому что Навальный слишком радикальный политик, хотя у него высокие показатели узнаваемости. Но в принципе социология показывает, что поддержка «партии капитуляции» в России колеблется от 5% до 7–8%.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

«Путин соревнуется не с другими кандидатами, а с реальностью»

— Допущенные до выборов кандидаты — Даванков, Слуцкий, Харитонов — могут хотя бы теоретически конкурировать с Путиным?

— Нет. Их задача состоит не в том, чтобы конкурировать с Путиным. Их задача абсолютно однозначная — укрепить легитимность победы Владимира Путина.

— Из этих четырех кандидатов более-менее высокий рейтинг — около 20% — только у Слуцкого. Почему КПРФ выдвинула Харитонова, а не более популярного Зюганова?

— Думаю, для того, чтобы Путин получил больше голосов. Дело в том, что по концепции у нас, насколько я понимаю, Путин соревнуется как бы не с этими кандидатами, он соревнуется с реальностью. И он должен получить больше 50% списочного состава избирателей. Это значит, он должен получить больше, чем 70% голосов при примерно 70-процентной явке.

В данном случае трудно обеспечить очень высокую явку, потому что победитель всем известен. Вот если бы СВО окончилась сейчас победой, то явка была бы высокая, как это сейчас было в Азербайджане (после событий в Карабахе. — NEWS.ru). Там явка чуть не дошла до 80%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди празднуют победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента Азербайджана в Баку

Явку сложно сильно «натянуть». Нужен большой процент голосов. Алиев победил в войне. За него проголосовало 92%. А Владимир Владимирович пока не победил, он не может получить такие высокие проценты. Поэтому, я считаю, ему помогают кандидаты основных парламентских партий.

— Разве электронное и дистанционное голосование не помогают повысить явку?

— Помогает, безусловно. Но оно все равно добавляет только 3–4%. Электронное голосование помогает компенсировать снижение явки из-за отсутствия энтузиазма.

Почему Путин не участвует в дебатах

— Как вы считаете, почему Владимир Путин не участвует в дебатах с другими кандидатами?

— Никто из сильных кандидатов никогда не участвует в дебатах. Вот даже [экс-президент США Дональд] Трамп не участвует в дебатах на праймериз. Если кандидат с высоким рейтингом участвует в дебатах с кандидатами с низким рейтингом, то автоматически передает этим людям часть своих голосов.

— А почему так происходит?

— Таковы законы выборов. Есть такая поговорка: масштаб человека определяется масштабом его врагов. Поэтому если кандидат с маленьким рейтингом спорит с кандидатом с большим рейтингом, то, естественно, у первого популярность повышается автоматически.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Путин

Будут ли провокации западных спецслужб во время выборов в России

— Хочу вас спросить по поводу предвыборных опросов о доверии разным кандидатам. Насколько эти опросы отражают реальность?

— Иногда социологам, конечно, приходится идти на какие-то сделки, но по большей части они дают реальные данные. Вообще, утверждения о том, что социологи врут или, выражаясь научным языком, делают формирующую социологию, сильно преувеличены. На самом деле большая часть социологов дает реальные данные.

— Скажите, а вы сами с интересом следите за предвыборной гонкой? Или не видите интриги?

— У меня свой интерес, я слежу за процессом как профессионал. В реальности Путин соревнуется не с Харитоновым, не с Даванковым, не со Слуцким. В реальности Путин борется на этих выборах со спецслужбами США и Британии, которые хотели бы дискредитировать выборы.

Мне кажется, у них (западных спецслужб. — NEWS.ru) была хитрая комбинация: выдвинуть Надеждина и его убить. Но это сделать не удалось. Значит, у них будут какие-то другие методы.

— Намекаете на возможные провокации зарубежных, украинских спецслужб?

— Украинские спецслужбы не самостоятельная величина. Это марионеточная структура США и Британии. Но последние, конечно, будут стараться (устраивать провокации. — NEWS.ru). Их задача — подорвать легитимность выборного процесса, расшатать российскую власть. Но вот что они будут делать? Мне как профессионалу это и интересно.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Путин очень консервативен в сохранении своей команды»

— Кто победит на президентских выборах в России в 2024 году?

— Владимир Путин.

— И что вы ждете от его нового президентского срока?

— Никаких особых изменений не будет. Он очень консервативен в сохранении своей команды. Выборы показывают, что его политика поддерживается гражданами. Изменения возможны, условно говоря, в военном командовании, потому что сейчас там основные проблемы.

— Вы говорите о возможных перестановках в Минобороны?

— Чтобы делать перестановки в Минобороны, не надо ждать выборов. Вопрос решается даже не в армии, а в военно-промышленном комплексе. Но как это будет решаться, пока не ясно.

— А в политическом крыле изменений ждать не стоит?

— С одной стороны, изменения не ожидаются. С другой — когда [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган недавно победил, никто не ожидал никаких перестановок. А он сменил три четверти всех ключевых фигур. Поэтому и в России такого исключать нельзя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

— Допускаете ли вы, что вскоре после победы на выборах Владимир Путин решит закончить СВО или, наоборот, объявит всеобщую мобилизацию?

— Нет, во всеобщей мобилизации нет необходимости, поскольку очень хорошо набираются добровольцы. Это раз. Что касается СВО, то Владимир Путин, безусловно, хочет ее прекратить. Но для этого ему нужно добиться существенных военных побед. Без существенных побед закончить спецоперацию не удастся.

— 2024 год только начался. Вы можете дать политический прогноз?

— Сейчас есть высокая степень неопределенности. В случае высокой степени неопределенности базовым прогнозом всегда является инерционный. То есть как оно есть, так все и останется.

«К власти может прийти новое поколение политиков»

— В случае победы Путина на выборах в 2024 году он, по действующей Конституции, имеет право на еще один срок. Как вы оцениваете вероятность переизбрания действующего президента в 2030 году?

— Думаю, вероятность того, что Владимир Путин будет избираться на следующий срок, тоже есть, и совсем не нулевая.

Если по-прежнему главным вызовом будет СВО, то военная команда должна оставаться у власти. Если вызов поменяется, будет модернизация, то к власти придет новое поколение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Марков

— Знаете ли вы что-либо о наличии преемника у Владимира Путина?

— Преемником является поколение, а не человек.

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