Суд конфисковал дом Ходорковского: почему это произошло, сколько он стоит

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Михаил Ходорковский

По иску Генпрокуратуры суд принял решение конфисковать в пользу государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово, где расположены дома основателей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Платона Лебедева, сообщает «Коммерсант». Что об этом известно?

Почему было конфисковано имущество Ходорковского

По информации «Коммерсанта», представители Генпрокуратуры опирались на приговор Мещанского суда 2005 года, когда Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов. Тогда также был удовлетворен иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд рублей.

В Генпрокуратуре пояснили, что Ходорковский использовал «дочку» компании Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочернюю компанию ООО «Эстейт-Сервис» для легализации доходов.

«Компании, в свою очередь, использовались для создания кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) „Яблоневый сад“ в деревне Жуковке городского округа Одинцово Московской области и привлечения в него инвестиций», — говорится в публикации «Коммерсанта».

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что «Яблоневый сад» использовался для легализации незаконно приобретенных доходов Ходорковским и Лебедевым, отмечает издание.

«В 2022 году имущество КИЗ, в том числе дома, которые использовали господа Ходорковский и Лебедев, по иску судебных приставов решением тоже Одинцовского горсуда были обращены в доход государства, однако, как установила затем Генпрокуратура, „меры по взысканию имущества должников так и не были приняты“ и на погашение долгов оно не было направлено. Во всяком случае, с соответствующим заявлением в суд никто не обратился», — пишут авторы «Коммерсанта».

Отмечается, что 17 января иск Генпрокуратуры России удовлетворил судья Одинцовского горсуда Евгений Селин.

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Ходорковский

Сколько может стоить конфискованная недвижимость Ходорковского

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с РИА Недвижимость заявил, что стоимость недвижимости Ходорковского в коттеджном поселке «Яблоневый сад» может стоить от $2 млн до $7 млн.

«Большая часть объектов в поселке „Яблоневый сад“ не распродана, ранее принадлежала собственникам „ЮКОСа“ и потому точно может быть реализована государством в счет погашения долгов. Локация очень интересная, это седьмой километр Рублево-Успенского шоссе, территория с высокой транспортной доступностью, примыкающая к самому дорогому поселку Европы „Сады Майендорф“», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что, несмотря на хорошее расположение «Яблоневого сада», его ценник ниже остальной аналогичной недвижимости, потому он имеет «негативный политический шлейф».

«По вероятным ценам на объекты его корректно сопоставить с „Жуковкой-3“ (3–5 миллионов долларов за дом в зависимости от качества коттеджа и площади участка). Также при оценке цен можно ориентироваться на поселки „Жуковка-2“ (3–7 миллионов долларов) и „СП Барвиха“ (2–4 миллиона долларов)», — рассказал Сырцов.

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