Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявлен в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Гудков

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявлен в розыск, его карточка появилась в разыскной базе МВД России. По какой конкретно статье разыскивается экс-парламентарий не уточняется, однако прежде в его отношении было возбуждено уголовное дело из-за фейков о Вооруженных силах РФ

Гудков Дмитрий Геннадьевич. Разыскивается по статье УК, — следует из ведомственной базы данных.

Гудков покинул Россию летом 2021 года после возбуждения против него и его родной тети уголовного дела о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения. После выхода из ИВС политик через Киев перебрался в Болгарию.

Ранее стало известно, что основанием для возбуждения дела в отношении экс-политика стали видеозаписи на стриминговой платформе YouTube, где Гудков комментировал события, произошедшие в Буче и Ирпени. Сам Гудков при этом отметил, что теперь считает себя «авторитетным депутатом», ссылаясь на сленг криминальной культуры.

В декабре МВД объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Женщину разыскивают по уголовной статье.