В Совфеде заявили о готовности России оказать помощь Казахстану

В случае необходимости Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера, заявил «Интерфаксу» первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. Сенатор также выразил уверенность, что казахские власти сами справятся с урегулированием сложившейся в республике на фоне протестов ситуации.

Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряжённости в обществе, — сказал Джабаров.

По его словам, Россия всегда рядом и готова оказать помощь, например, экономическую. Он также пожелал «казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации».

Акции протеста в Казахстане вспыхнули из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вина за эскалацию ситуации лежит на правительстве. Глава государства принял отставку кабмина. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов.

В МВД Казахстана заявили, что митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе. Они применяли бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.

В ходе акций протестов, прошедших в республике 4 января и в ночь на 5-е число, сотрудники органов правопорядка задержали свыше 200 граждан. В отношении задержанных начаты досудебные расследования. В результате столкновений пострадало около 100 полицейских, повреждения получили 37 служебных автомобилей.