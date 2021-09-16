В России увеличат производство микрочипов для автопрома

Российские предприятия потенциально могут закрыть потребность рынка в полупроводниках для автомобильной промышленности при условии увеличения объёмов производства. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Борисова, российская промышленность в состоянии заместить недостаток иностранных запчастей.

Мы, во-первых, восстанавливаем фабрику в Зеленограде «Ангстрем». Также мы имеем нужные активы, где не требуются очень высокие технологии в области силовой электроники. Конечно, эти замещения по факту происходят. Так что потенциал есть, и наши предприятия наращивают объёмы в этой области, — рассказал вице-премьер.

Однако в настоящее время российские предприятия ещё не в состоянии удовлетворить спрос промышлености по всей линейке полупроводников, так как не имеют для этого необходимых технологических возможностей. Но у отрасли есть потенциал.

Проблема с поставками электронных автомобильных компонентов началась в 2020 году на фоне локдауна, связанного с пандемией коронавируса. По этой причине АвтоВАЗ неоднократно останавливал производственный конвейер в Тольятти. Также приостанавливал производство калужский завод Volkswagen.

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года китайских машин на российском рынке станет вдвое больше — их количество увеличится до 6%. Популярность растёт на фоне дефицита европейских и американских моделей.