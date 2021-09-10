Китайских машин на российском рынке станет в два раза больше к концу года

К концу года китайских машин на российском рынке станет вдвое больше — их количество увеличится до 6%. Популярность растёт на фоне дефицита европейских и американских моделей. Об этом сообщила «Российская газета».

Китайские бренды прирастают лучше всех относительно прошлого года в первую очередь за счёт доступности, — считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Первая причина — богатая комплектация даже в не самых дорогих версиях. Вторая — бесперебойная поставка электронных чипов. Так как Китай сам и производит 60% полупроводников, страна почти не сталкивается с дефицитом.

А вот у других производителей возникают проблемы с поставками, из-за чего больше всего страдает производство премиальных моделей. По этой причине новые автомобили европейских и американских марок подорожали в среднем на 20% за год.

Среди китайских брендов в России больше всех выросли продажи Cherry. По словам партнёра аналитического агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Моржаретто, марка демонстрирует трёхзначный рост продаж уже не первый месяц.

Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил о неизбежном дефиците автоэлектроники до конца года. По словам эксперта, у производителей чипов поменялись приоритеты: они активнее поставляют их на бытовую технику, компьютеры и прочие товары.