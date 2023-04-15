ВСУ окружили себя фальштанками: новости СВО на утро 15 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Michael Heitmann/dpa/Global Look Press

Вашингтон стоит на пороге геополитического фиаско на Укрaине, написал бывший офицер ВМС США Байрон Кинг в статье для издания The Daily Reckoning. По его словам, эксперты предсказывают Роcсии победу, а Украине — поражение. Он отметил, что амeриканцам следует готовиться к катастрофе, сопоставимой по масштабам с поражениями во Вьетнаме и Афганистане.

Вооруженные силы России сменили технику нанесения ракетных ударов в зоне специальной военной операции на Украине, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Он отметил, что атаки российских военных будут вписываться в общую картину боевых действий в качестве поддержки наступления или обороны. Эксперт напомнил, что ВС РФ перестали наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины. По его мнению, это может быть связано с тем, что такие атаки не смогут принудить Киев пойти на мирные переговоры. По словам эксперта, ожидать серьезного наступления со стороны ВС РФ можно в начале осени. Это связано с тем, что в это время будет доставлено большое количество современной военной техники и боеприпасов.

Группа подозреваемых в организации покушения на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина задержана в ДНР. Покушение состоялось 27 марта. Москвин получил контузию, но выжил. В нескольких метрах от Москвина взорвался автомобиль.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, ракетные комплексы HIMARS уже практически не используются ВСУ. Он отметил, что из 20 РСЗО, поставленных Киеву от США, ежедневно работают только три, а нагрузка на них минимальная — от двух до четырех пусков в день. По данным Кнутова, за последний отчетный период ВСУ запускали от 14 до 28 снарядов в день, это значительно меньше ожидаемого потенциала использования комплексов. По мнению эксперта, причиной такой ситуации стала ликвидация большей части HIMARS со стороны ВС РФ. Кнутов также рассказал, что ВСУ стали широко использовать фальшивые танки, чтобы запутать российскую разведку. Для этого украинские бойцы все чаще выставляют надувные макеты артиллерийских установок и танков, которые имитируют даже электромагнитное излучение. Бойцы в свою очередь создают видимость обслуживания этой техники, утверждает Кнутов.

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press Реактивная система залпового огня HIMARS

7 апреля бойцы ЧВК «Вагнер» убили офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Виталия Курсова в ходе битвы за Артемовск. Курсов был уроженцем Хмельницкой области. Он участвовал в боевых действиях на Украине и в Донбассе с 2014 года и считался ветераном украинской антитеррористической операции.

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные готовы к проведению контрнаступления. По его словам, более 200 тысяч бойцов ВСУ прошли курсы военной подготовки и теперь готовы идти в атаку. При этом он отметил, что направления наступления могут быть самыми разными. По словам бизнесмена, сейчас украинские войска, которые пойдут в наступление на новые регионы России, находятся в районах сосредоточения. При этом он отметил, что мероприятие переносилось еще с начала зимы и если в ближайшее время ВСУ не пойдут в атаку, они рискуют потерять свой боевой потенциал.

Пограничники в Белгородской области сбили из электронных ружей три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать регион. В результате отражения атаки ВСУ никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало. Первый прилет беспилотника со взрывчаткой был зафиксирован 14 апреля в 09:30 утра. Дрон мог прилететь из Сумской области. Пограничники смогли приземлить БПЛА при помощи спецоборудования. Второй и третий беспилотники прилетели в 12:30 и 13:30 мск из Харьковской области. Они направлялись в сторону России без взрывных устройств. Их также удалось посадить при помощи антидронового ружья.

Фото: РИА Новости Мобилизованный боец ВС РФ с подавителем дронов

В Артемовске уничтожен командир взвода Иностранного легиона Михаил Журек. Польский наемник получил смертельное ранение в голову. До отправки на передовую он служил в местных территориальных оборонительных силах. Затем Журек возглавил взвод в Иностранном легионе. Через месяц он планировал вернуться на родину.

На Купянском направлении российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. Кроме того, российская артиллерия сорвала две ротации войск противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.