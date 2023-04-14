Военный эксперт рассказал о смене тактики ВС России в зоне СВО Военный эксперт Живов: ВС РФ сменили технику ракетных ударов в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России сменили технику нанесения ракетных ударов в зоне специальной военной операции на Украине, рассказал военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что атаки российских военных будут вписываться в общую картину боевых действий в качестве поддержки наступления или обороны.

Эксперт напомнил, что ВС РФ перестали наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины. По его мнению, это может быть связано с тем, что такие атаки не смогут принудить Киев пойти на мирные переговоры.

Единственная возможность закончить эти боевые действия — принять в Киеве капитуляцию президента Украины Владимира Зеленского и в дальнейшем реформировать Украину, — уверен Живов.

По словам эксперта, ожидать серьезного наступления со стороны ВС РФ можно в начале осени. Это связано с тем, что в это время будет доставлено большое количество современной военной техники и боеприпасов.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее рассказал, что украинские военные усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов. По его словам, ВСУ уменьшили количество ударов в зоне дислокации 2-го армейского корпуса ВС РФ.