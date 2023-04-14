Офицер ГУР МО Украины погиб в Артемовске Военкор Дамбиев сообщил о гибели офицера ГУР МО Украины Курсова в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» убили офицера Главного управления разведки Минобороны Украины Виталия Курсова в битве за Артемовск, сообщил в Telegram военкор Чингис Дамбиев. По его словам, это произошло еще неделю назад, 7 апреля.

7 апреля в Артемовске вагнерами ликвидирован еще один офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Виталий Курсов. Уроженец Хмельницкой области, — говорится в сообщении военкора.

Как уточнил в своем Telegram-канале другой военкор, Евгений Поддубный, Курсов участвовал в боевых действиях на Украине и в Донбассе с 2014 года. Он считался ветераном украинской анти-террористической операции (АТО).

Ранее суд в России заочно арестовал офицера Главного управления разведки Украины Александра Гурко по обвинению в вербовке террористов для диверсий в Херсоне. По версии обвинения, мужчина склонял гражданина Украины к совершению взрыва в первые месяцы начала СВО. В случае если разведчик появится на территории России, его заключат под стражу на два месяца.