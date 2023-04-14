В ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу полиции Мариуполя

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Группа подозреваемых в организации покушения на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина задержана в ДНР, сообщается в Telegram-канале МВД республики. Покушение состоялось 27 марта.

Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали группу лиц, подозреваемых в совершении покушения на жизнь начальника Мариупольского ГУ полиции Михаила Москвина, — говорится в сообщении.

О том, что на Москвина было совершено покушение, ранее сообщали силовые структуры Донецкой Народной Республики. Он получил контузию, но выжил. В нескольких метрах от Москвина взорвался автомобиль.

Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в центре Мелитополя взорвался легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Сила взрыва составила 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

В июне прошлого года в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко. В результате нападения чиновник погиб.