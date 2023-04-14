В США предсказали грядущую концовку конфликта на Украине Бывший офицер ВМС США Кинг: ситуация для Вашингтона на Украине становится катастрофичной

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вашингтон стоит на пороге геополитического фиаско на Укрaине, пишет бывший офицер ВМС США Байрон Кинг в статье для издания The Daily Reckoning. По его словам, эксперты предсказывают Роcсии победу, а Украине — поражение.

Военные эксперты в Вашингтоне почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина проиграть. И что это значит для вас? Что ж, мир вот-вот изменится, и я имею в виду большие перемены, — говорится в публикации.

Автор отметил, что амeриканцам следует готовиться к катастрофе, сопоставимой по масштабам с поражениями во Вьетнаме и Афганистане.

Ранеебывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно. По его словам, украинские войска ничего не смогут сделать, чтобы помешать РФ разгромить их. Отставной морпех отметил, что поражение Украины будет для Вашингтона ударом «лицом в грязь». Риттер указал, что США поддерживают Украину, однако это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», добавил он.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикард заявил, что США терпят поражение в геополитическим покере с Россией и Китаем. По его словам, в мире есть только три сверхдержавы — США, Россия и Китай — и встреча глав двух из них была не просто очередными переговорами на высшем уровне.