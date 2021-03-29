Стало известно, сколько россиян не смеются над шутками начальства

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Россияне не готовы поддержать смехом неудачные попытки начальника пошутить. Об этом NEWS.ru сообщила пресс-служба исследовательского центра Superjob.

Большинство жителей России готовы смеяться над несмешными шутками детей, друзей или родителей, но на работе возникает совершенно другая ситуация.

Эксперты отмечают, что 29% опрошенных готовы посмеяться над глупыми шутками детей, особенно часто это делают женщины. Несмешной анекдот от друзей поддерживают 21% россиян, и чаще всего это молодежь. Над несмешной шуткой своей второй половины готовы посмеяться 19% респондентов, при этом мужчины немного более снисходительны, чем женщины (20 против 17%).

Опрос показал, что реже всего россияне смеются над неудачными шутками начальства (8%). В комментариях респонденты сообщали о нежелании завоевывать доверие начальства таким способом. При этом деликатно изобразить смех в ответ на странную шутку руководства чаще всего готовы опрошенные люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также россияне с доходом от 30 до 80 тысяч рублей, — сообщили в Superjob.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что погода на 1 апреля будет необычайно жаркой в европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, который подчеркнул, что это «не шутка».