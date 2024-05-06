Составлен список президентов, которые посетят парад Победы 9 мая в Москве

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

В Москву на парад 9 мая приглашены президенты ряда зарубежных стран. В 2024 году отмечается 79-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Кто из иностранных лидеров подтвердил участие в мероприятии?

Президенты каких стран примут участие в параде Победы в Москве

Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве. По данным пресс-службы киргизского лидера, он прибудет в Россию с рабочим визитом накануне празднования.

«Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в Москве», — говорится в сообщении.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию и станет почетным гостем на параде Победы. Также свой визит в Москву на 9 Мая подтвердил глава Лаоса Тхонглун Сисулит.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель намерен посетить Москву для участия в параде Победы. 9 мая в российскую столицу приедет и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. На днях глава республики и российский лидер Владимир Путин во время телефонных переговоров обсудили предстоящие торжественные мероприятия. К числу почетных гостей присоединится и глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.

«Президент Туркмении принял приглашение, его прибытие ожидается к утру», — сообщил дипломатический источник.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с рабочим визитом 8–9 мая, уточнил его пресс-секретарь Руслан Желдибай. Глава государства, в частности, примет участие в параде в Москве.

«Глава государства посетит Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев», — заявил пресс-секретарь Токаева.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прибудет 8 мая с официальным визитом в Москву. В рамках своего пребывания в России он посетит мероприятия, приуроченные к годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

В праздновании Дня Победы также примут участие лидеры Узбекистана и Белоруссии. Посол Чехии в России Витезслав Пивонько намерен посетить парад на Красной площади в Москве. Он собирается отдать дань уважения ветеранам, которые сражались в том числе за освобождение Чехословакии от нацистов.

В прошлом году на парад Победы в Москву приехали семь иностранных лидеров: главы Казахстана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Армении.

Как пройдет парад Победы в 2024 году

В военном параде 9 мая на Красной площади в Москве примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники, завершится парад пролетом авиагрупп «Русские витязи» и «Стрижи», сообщил на селекторном совещании глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, в состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники спецоперации.

В России парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов. Всего, по данным Шойгу, в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.

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