Путин обсудил с Рахмоном ситуацию с мигрантами из Таджикистана

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время телефонных переговоров обсудили вопросы в миграционной сфере и выразили надежду, что все попытки спекуляций будут пресечены совместными усилиями, сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в борьбе с террористической угрозой.

Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран, — сказано в сообщении.

Путин и Рахмон также поговорили о предстоящем параде Победы и торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен глава республики.

Ранее Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ. В Министерстве иностранных дел республики отметили, что проблемы на границе наблюдаются последние несколько недель.

Позже МИД Таджикистана посоветовал своим гражданам временно не въезжать в Россию «без острой необходимости». При этом внешнеполитическое ведомство не привело причин такой рекомендации.