Президент азиатской страны посетит парад Победы в России Президент Лаоса Сисулит посетит Россию ради парада Победы

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев, РИА «Новости»

Тхонглун Сисулит

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит планирует посетить Россию, сообщили ТАСС в посольстве азиатской страны в Москве. По информации дипломатов, целью визита главы государства является участие в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Можем сообщить о таком визите, — заявили в посольстве.

Парад Победы в Москве также посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Накануне глава республики и российский лидер Владимир Путин во время телефонных переговоров обсудили предстоящие мероприятия. Стороны также затронули вопросы в миграционной сфере и выразили надежду, что все попытки спекуляций будут пресечены совместными усилиями.

Ранее стало известно, что некоторые российские регионы отказались от проведения парада Победы 9 мая. В их числе оказались Саратовская, Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, часть российских регионов решили не проводить торжественные мероприятия ради безопасности. Она также допустила, что власти не исключают возможных провокаций со стороны ВСУ.