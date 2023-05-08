Стало известно об участии еще одного лидера СНГ в празднованиях 9 Мая в РФ ТАСС: президент Туркмении прибудет в Москву на парад Победы

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приедет в Москву утром 9 мая для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Глава республики посетит парад Победы вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Туркмении принял приглашение, его прибытие ожидается к утру, — рассказал собеседник агентства.

При этом точнее время прибытия лидера в Москву не уточняется.

В мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, также примут участие лидеры Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии.

В Москве запланированы различные патриотические мероприятия 9 Мая: концерты, спектакли и представления. Заключительной частью празднования Дня Победы станет запуск салюта. Он начнется в 22:00 мск.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади 9 мая пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в параде, возможно, задействуют участников СВО на Украине.

Песков заявил, что прибывшие в Москву главы стран СНГ 9 Мая возложат вместе с Путиным венки к Могиле Неизвестного Солдата. По его словам, на утро у главы государства запланирован неформальный завтрак, а во время парада Победы вместе с ним на трибуне будут президенты других государств.