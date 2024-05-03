Шойгу раскрыл, сколько российских городов проведут парады Победы Шойгу: парады Победы пройдут в 25 российских городах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.

Несколько слов о подготовке к военным парадам, посвященным 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, — уточнил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр также добавил, что в 314 населенных пунктах страны проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Кроме того, в праздновании задействуют 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что проведение воздушной части парада Победы в Москве является престижным моментом, который покажет всему миру способность России обеспечить безопасность. По его словам, российская сторона способна провести подобные маневры в столичном регионе.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что праздничные фейерверки в регионе на День Победы отменены из-за «общей совокупности обстоятельств». Он добавил, что центральный штаб «Бессмертного полка» России также отказался от проведения шествия в очном формате в этом году.