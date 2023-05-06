Самолет рейса Минводы — Москва экстренно сел в Волгограде Летевший из Минвод в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Минеральных Вод в Москву, сделал вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-секретаря ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасии Голодовой. Уточняется, что посадка была вызвана техническими причинами, она прошла в штатном режиме.

06 мая 2023 рейс авиакомпании «Сибирь» 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:18 по техническим причинам. Посадка в штатном режиме, — говорится в сообщении.

В настоящее время пассажиры лайнера находятся в здании аэропорта. Их предполагается отправить в конечную точку маршрута резервным бортом. Отлет намечен ориентировочно на 01:30 7 мая.

Ранее в аэропорту Новосибирска аварийно сел самолет авиакомпании «Якутия», на борту которого находились 145 человек. Лайнер, выполнявший рейс из Якутска, запросил аварийную посадку в Новосибирске из-за рассогласования закрылок. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что на запасном аэродроме в Махачкале приземлился самолет компании «Ижавиа», выполнявший рейс из Ижевска в Сочи. Перевозчик объяснил вынужденную заминку сложными погодными условиями в сочинском аэропорту.