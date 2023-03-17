В Новосибирске аварийно сел самолет со 145 пассажирами

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В новосибирском аэропорту Толмачево совершил аварийную посадку самолет Boeing авиакомпании «Якутия», на борту которого находились 145 человек, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавших в результате инцидента нет.

Лайнер выполнял рейс из Якутска в Новосибирск. Около восьми часов утра по местному времени экипаж сообщил о готовящейся аварийной посадке. Ее причиной стало рассогласование закрылок.

Посадка прошла успешно, помощь прибывших на место экстренных служб не потребовалась. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что рейс из Санкт-Петербурга в Ижевск совершил аварийную посадку почти сразу после взлета. Экипаж подал сигнал тревоги через 10 минут после вылета и еще через 20 минут лайнер вернулся в аэропорт Пулково. Посадка прошла штатно, пассажиры и члены экипажа не пострадали. Причиной возвращения самолета послужило попадание птицы в один из двигателей.