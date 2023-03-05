РБК: ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в Пулково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-22М3

Ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, сообщил РБК источник в транспортном комплексе города. По его словам, решение было принято из-за неблагоприятных метеоусловий. Он добавил, что посадка не была аварийной.

Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной, — заявил собеседник РБК.

5 марта информационный портал газеты «Известия» сообщил, что в аэропорту Пулково к аварийной посадке готовится военный самолет. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

3 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в районе международного аэропорта Брянска прозвучали два взрыва, вероятной причиной произошедшего тогда назвали работу системы ПВО, которая сбила украинский дрон. Немногим позже местные власти опровергли информацию о сработавшей в городе ПВО.

2 марта в одном из сел в пригороде подмосковной Коломны произошел взрыв, он был слышен во многих районах города. По предварительным данным, взрыв прозвучал около 21:30. На место были отправлены спасательные службы.

Утром 28 февраля сообщалось о закрытии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, предположительно, из-за неопознанного летающего объекта.