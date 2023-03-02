Baza: в пригороде Коломны произошел взрыв

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В одном из сел в пригороде Коломны произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что взрыв был слышен практически во всех районах города. По предварительным данным, взрыв прозвучал около 21:30. В МЧС добавили, что на место выехали спасательные службы. Также к месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе администрации Коломенского городского округа сообщили, что детали произошедшего пока неизвестны.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели, — подтвердили РБК представители местной администрации.

В Тульской области накануне прогремел взрыв около восьми часов утра в районе поселка Березовский. Громкий звук слышали жители домов по улице Молодежной. По их словам, в этот момент у них задрожали стены.

Ранее глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил, что в результате взрыва в поселке Березовский под Тулой никто не пострадал. На месте происшествия работают представители силовых структур, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе.