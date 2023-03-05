«Известия»: в Пулково к аварийной посадке готовится военный самолет

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Информационный портал газеты «Известия» сообщил, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге к аварийной посадке готовится военный самолет. По данным издания, это может быть самолет Ту-22. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

«Известия» сообщают, что причина экстренной посадки пока неизвестна, но она планируется в течение 10 минут, около воздушной гавани Петербурга дежурят экстренные службы.

3 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в районе международного аэропорта Брянска прозвучали два взрыва, вероятной причиной произошедшего тогда назвали работу системы ПВО, которая сбила украинский дрон. Немногим позже местные власти опровергли информацию о сработавшей в городе ПВО.

2 марта в одном из сел в пригороде подмосковной Коломны произошел взрыв, он был слышен во многих районах города. По предварительным данным, взрыв прозвучал около 21:30. На место были отправлены спасательные службы.

Утром 28 февраля сообщалось о закрытии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, предположительно, из-за неопознанного летающего объекта. Все самолеты, выполняющие рейсы через воздушное пространство Ленинградской области, развернули в обратном направлении. Минобороны РФ позднее сообщило, что небо на городом было закрыто из-за тренировки противовоздушной обороны Западной зоны.