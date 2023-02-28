В Минобороны объяснили закрытие неба над Санкт-Петербургом Минобороны РФ: небо над Санкт-Петербургом закрыли из-за тренировки ПВО Западной зоны

Фото: Пресс-служба Аэропорта Пулково

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрывалось для тренировки противовоздушной обороны Западной зоны, сообщило Министерство обороны России. Были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации возможной цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. В тренировке принимали участие истребители из состава дежурных сил ПВО.

28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля воздушное пространство над Пулково закрыли после сообщений о неопознанном летающем аппарате. Был введен план «Ковер», который используется в исключительных случаях и требует немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных. В небо были подняты истребители, предположительно, Су-35 и МиГ-31.

В январе российское военное ведомство сообщило, что в Московской области прошли учения по отражению воздушных атак на важные военные и административные объекты с привлечением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.