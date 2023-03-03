Mash: два взрыва прозвучали в районе аэропорта Брянска

Фото: bzk-aero.ru

архивное фото, аэропорт в Брянске

Telegram-канал Mash сообщил, что в районе международного аэропорта Брянска прозвучали два взрыва, вероятно система ПВО сбила украинский дрон. Немногим позже местные власти опровергли РИА Новости информацию о сработавшей в городе ПВО.

Два взрыва прозвучали в районе международного аэропорта Брянска, — указано в сообщении Mash.

По данным РИА Новости, хлопки вызвал истребитель, проходивший звуковой барьер.

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. СК РФ завел уголовное дело по факту нападения по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества, сообщается на сайте ведомства.

Ответственность за вылазку в Брянскую область с территории Украины взял на себя «Русский добровольческий корпус». NEWS.ru узнал подробности о том, что это за отряд, и биографии его участников.