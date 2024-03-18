Русская классика снова в цене? «Онегин» догоняет «Мастера и Маргариту»

Фото: Атмосфера кино

Кадр из фильма «Онегин»

«А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» — отважно предлагал режиссер самодеятельного театра из кинофильма «Берегись автомобиля». «И замахнемся!» — дерзко поддержали его из зала. И замахнулись. За совсем короткое время на классиков (в данном случае — своих, но суть не в этом) замахиваются уже второй раз, не считая сказок и знаменитых мультиков.

Откуда нагрянула любовь

Еще не отгремели баталии вокруг «Мастера и Маргариты», собравшего в прокате около 2,5 миллиарда рублей, а уже «Онегин» поднялся на седьмую строчку по этому показателю. И это не окончательный результат.

Откуда вдруг «нечаянно нагрянула» любовь к русской литературной классике? Если с булгаковским мистическим романом еще более-менее понятно: знать и любить «Мастера и Маргариту» в каком-то смысле престижно. Кто не читал, решил хотя бы начать с того, что дороже нам из всех искусств, как говаривал вождь мирового пролетариата. Кстати, справедливости ради, скачивания романа в интернете пошли небывало активно после выхода на экраны киноверсии.

Однако «Евгений Онегин» — совсем другое. Это обязательный пункт школьной программы. Совершенно другая эпоха.

Пушкин — это бренд

«Евгений Онегин», возможно, самое великое произведение русской литературы, написанное в стихах: по драматургии, отражению быта, чувств, взаимоотношений, описанию природы. «Энциклопедия русской жизни» — лучше Белинского и не скажешь.

Перенести энциклопедию на экран так же сложно, как и роман в стихах. Но вот последовать за гением, как за ледоколом, пожалуй, можно. Хотя, на мой взгляд, это требует от кинематографиста некоторого равнодушия к автору и его произведению. Отсутствие священного благоговения — это уж точно. Режиссеры, не слишком известные широкому зрителю, отважно берутся за литературные святыни и ставят опыты над классическим материалом.

Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Онегин»

Для чего? Первое, что приходит в голову, — создатели рассчитывают, что великое имя и великое произведение — это уже часть успеха. Согласитесь, что Пушкин — это вам не какой-то там Пупкин. Это, говоря современным языком, бренд, как и сам роман. Возникает ощущение некой литературной франшизы. Не купленной, хотя и не украденной.

Монетизация любви и любопытства

Однако попробуйте меня убедить, что экранизация литературного бестселлера не вызывает интереса у зрителя. Добавим к этому навязчивую пиар-компанию, несколько противоречивых рецензий — и вот вам уже не терпится вынести свое собственное суждение.

Не то чтобы общество вдруг потянуло на классику. Скорее опытные (оставлю это корректное определение) продюсеры решили монетизировать коктейль из зрительской любви к гениальным произведениям и любопытства.

Я не ставлю целью написать новую рецензию на фильм «Онегин». Их и так уже предостаточно. И не подумайте, что я против экранизации классики в принципе. Я лишь за то, чтобы режиссер снимал фильм только в том случае, если он лично обожает первоисточник и боготворит его автора. Именно так приступал к постановке Достоевского Иван Пырьев, Чехова и Гончарова — Никита Михалков, Толстого — Сергей Бондарчук.

Вспомним оглушительный успех картины «Собачье сердце». Когда Владимир Бортко взялся за экранизацию Михаила Булгакова, мало кто вообще читал эту повесть. Режиссер популяризировал это произведение, а не наоборот.

Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Онегин»

Два инфаркта и «Оскар»

Конечно, любому режиссеру не откажешь в праве привносить что-то свое личное в киноверсию. Весь вопрос в том, ради чего он это делает. Чтобы творчески самоутвердиться? Любое отступление от канонов не должно вызывать вопросов типа: а что это за образ объятой пламенем Москвы? Где это у Булгакова? Или: а что, не нашлось Евгения — «молодого повесы» — реально помоложе? И почему столько прозы в романе в стихах?

Чего придираться-то, ответят мне. Сколько было Бондарчуку, снявшему себя самого в роли Пьера Безухова? Верно, только Сергей Бондарчук отдал себя всего без остатка этой киноэпопее. Он настолько пытался проникнуть в сущность самого Льва Толстого, что, по воспоминаниям Ирины Скобцевой, мог часами стоять перед портретом писателя на коленях, как перед иконой. Вот это и есть благоговение перед литературным гением. По итогам работы над фильмом «Война и мир» — два инфаркта у режиссера и премия «Оскар».

А будет ли премия у нового «Онегина»? Посмотрим...

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