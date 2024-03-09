Уставший Вдовиченков, пошлая Татьяна: почему не стоит смотреть «Онегина»

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

8 марта состоялась широкая премьера фильма «Онегин», снятого режиссером Сариком Андреасяном по роману в стихах Александра Пушкина. Понравилась ли зрителям лента, за что ее похвалили и раскритиковали, стоит ли смотреть картину?

О чем фильм «Онегин» Андреасяна

Режиссер выбрал для повествования инверсивную композицию. Отправной точкой становится дуэль Владимира Ленского и Евгения Онегина. Затем зрителям показывают один день из жизни Онегина: праздные беседы с друзьями, которые знают о бедственном положении дворянина из-за карточных долгов покойного отца, сменяются посещением балета. Во время представления Онегин подчеркивает, что ему скучен балет, и заключает пари с друзьями по соблазнению одной из зрительниц. В пушкинском романе этой сцены нет.

Затем Онегин отправляется к лежащему на смертном одре дядюшке, который после кончины завещает ему крупное состояние. Успевает герой лишь на похороны родственника, после чего становится хозяином имения.

Развлекает Онегина Зарецкий. Они стреляют по бутылкам и беседуют о светском обществе в окрестных имениях. Затем Онегин знакомится с 18-летним Владимиром Ленским, с которым становится друзьями.

«Поклонник Канта и поэт» Ленский знакомит скучающего дворянина с семьей Лариных. Вдова воспитывает двух дочерей Татьяну и Ольгу. Сцена знакомства с девушками отлична от оригинального источника.

Далее следует письмо Татьяны и объяснение в саду, ее именины, на которых и происходит роковой танец Онегина с Ольгой, трагичная дуэль Ленского и его друга, которой не стремится помешать Зарецкий, похороны поэта, отъезд Онегина, переезд Татьяны в Москву, ее замужество и отъезд в Петербург, а затем письмо Онегина и объяснение с Лариной.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Что не понравилось зрителям в «Онегине»

Роль старшей дочери семейства Лариных исполнила жена режиссера, актриса Елизавета Моряк. Не всем зрителям понравилась игра 28-летней звезды сериала «Жизнь по вызову».

Одна из пользовательниц отметила, что представляла себе «милый идеал» Пушкина совершенно иначе. По мнению зрительницы, внешность Татьяны вполне соответствовала ее ожиданиям, чего нельзя сказать о характере.

«Я не увидела наивности, искренности молодой девушки, видела больше зрелость, усталость, а в конце пошлость», — призналась посмотревшая картину.

Некоторых возмутили наряды Лариной. Пользователи ожидали лаконичных платьев, которые бы подчеркивали сначала юность, а затем и зрелость героини.

«Татьяну снова одели в синие и вдовьи цвета! Зачем? Последние наряды вообще напомнили шторы!» — возмутились в Сети.

«Швы, костюмы. Сидела во втором ряду, зрение норм, поэтому качество этого аспекта тоже под вопросом», — указала одна из пользовательниц.

Для Виктора Добронравова роль Онегина была не нова, ведь он на протяжении нескольких лет воплощает этот образ на сцене театра им. Вахтангова. Правда, не всем зрителям удалось смириться с тем, что «молодого повесу» играл 41-летний мужчина.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

«Сколько я себя ни убеждала, что исполнитель главной роли не обязательно должен быть 25-летним, но моему восприятию это не помогло. Я все же думаю, что холеный бездельник Онегин должен выглядеть молодо. А в фильме главный герой далеко не юный, с сединой в волосах, выглядит так, как будто жизнь его уже довольно потрепала», — призналась одна из зрительниц.

Не понравился зрителям и Владимир Вдовиченков в роли рассказчика. Пользователи Сети шутят, что его не загримировали в Пушкина из-за экономии, а сами эпизоды с цитированием фрагментов романа считают лишними, невнятными и утяжеляющими повествование.

«Мутный, уставший рассказчик, лично мне напоминающий Леонида Каневского в передаче „Следствие вели“. Ни к селу, ни к городу, уж простите», — иронизируют на форумах.

«Мне кажется, его роль здесь лишняя, фильм и так идет более двух часов, и он много времени оттягивает на себя. И без него было бы все понятно, и, мне кажется, фильм бы от этого только выиграл, так как местами динамика хромает», — поддерживают в комментариях.

Пользователи также пожаловались на пропуски моментов, важных для понимания мотивов героев пушкинского романа в стихах. Читая негативные отзывы, будущий зритель, скорее всего, встретит такие слова, как «скучно», «затянуто», «нет изюминки».

«2,5 часа впустую. Спать хотелось ужасно, ибо в фильме не было никакой изюминки, не раскрыты аспекты, затронутые в книге», — пишет одна из пользовательниц.

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