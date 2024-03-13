Семь киноляпов в фильме «Онегин», которые нелегко заметить

Фото: «Атмосфера Кино»

Фильм «Онегин» Сарика Андреасяна собрал в прокате 331 миллион рублей за первый уикенд. Картина вызвала немало споров у зрителей, ведь часть реплик героев сценаристы написали сами, придерживаясь стиля Александра Пушкина. Самые внимательные киноманы нашли в «Онегине» семь киноляпов. Подробности — в материале NEWS.ru.

Орфографическая ошибка

Евгений Онегин в исполнении Виктора Добронравова общается со своим камердинером Гильо (Карэн Бадалов) преимущественно на французском, как и подобает русскому дворянину XIX века. Гильо в ответ обращается к Онегину «месье». Создатели картины пишут это слово по-русски через букву «И» — «мисье».

Электрические лампы в доме у Лариных

В начале XIX века единственным искусственным освещением любого помещения были свечи. В любой локации на крупных планах зритель видит колыхание пламени настоящих свечей. Однако в доме у Лариных на заднем плане висят канделябры с электрическими лампами. Хотя электричество появилось в Российском государстве гораздо позже, в 1879 году, когда был освещен Литейный мост в Петербурге.

Исчезающие инициалы

После первой встречи Евгения Онегина и Татьяны Лариной (Лиза Моряк) девушка возвращается к себе в комнату и пишет на стекле инициалы Е. О. Потом к ней подходит ее мать Прасковья (Алена Хмельницкая), с которой они разговаривают около трех минут.

Оставшись одна, Татьяна вновь смотрит в то же окно. Только инициалы на нем исчезли, поэтому она снова пишет Е. О. Это было бы возможно, если бы героиня рисовала пальцем на запотевшем стекле. Но по сюжету за окном теплый летний день. Окно просто покрыто пылью, поэтому первые инициалы не должны были пропасть.

Фото: «Атмосфера Кино»

Разные бильярдные шары

В сцене, когда Евгений Онегин играет в бильярд с Владимиром Ленским (Денис Прытков), зритель отчетливо видит красные шары на зеленом сукне. Однако меткий удар Онегина отправляет в лузу сразу два белых. Затем кадр меняется с крупного на общий, и зритель вновь видит первые шары.

Ясный вечер в Татьянин день

Одно из ключевых событий картины — именины Татьяны Лариной, которые проходят 25 января. Зритель видит сначала застолье, потом сборы Ленского и Онегина, затем и сам бал в честь именинницы. Танцы проходят в залитом дневным светом помещении.

Нельзя было добиться такого эффекта при помощи нескольких свечей, которые горят в небольших люстрах зала. Солнечный день в конце января при лучших погодных условиях закончится уже в 15:00. Однако в гостиной Лариных светло так, как летом.

Онегин не читал Данте

В имении Онегина Татьяна находит томик Данте Алигьери. Его же она прижимает к сердцу, уже будучи женой князя. Но Онегин не читал Данте. У Пушкина ближе к концу романа главный герой отдавал предпочтение в основном французским философам: Жан-Жаку Руссо, Пьеру Бейлю и другим. Кроме того, Евгений читал что-то из работ Мари Франсуа Ксавье Биша, итальянского романтика Алессандро Мандзони, немецкого богослова Иоанна Гердера и французской писательницы Мадам де Сталь.

Думая о Татьяне, Онегин листал книгу Эдуарда Гиббона. Это могло быть его произведение «История упадка и разрушения Римской империи».

Возраст героев

Главным героям Александра Пушкина Евгению Онегину и Владимиру Ленскому было по 18 лет в начале романа. Роль первого в экранизации исполнил 41-летний Виктор Добронравов, у которого заметна седина в волосах, а второго сыграл 29-летний Денис Прытков. Сам режиссер не считает это серьезным ляпом. Андреасян заявил NEWS.ru, что ему важнее игра актера, чем возраст.

Читайте также:

Уставший Вдовиченков, пошлая Татьяна: почему не стоит смотреть «Онегина»

«Не читаю отзывы критиков»: Андреасян об «Онегине», Прилучном и Кологривом

Составлен список звезд, заявивших о своих экстрасенсорных способностях