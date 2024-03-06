Андреасян объяснил, почему его жена сыграла Татьяну в «Онегине» Андреасян: Моряк играет Татьяну в «Онегине», ибо раньше люди выглядели старше

Фото: Атмосфера кино

Лиза Моряк в роли Татьяны

Раньше люди выглядели старше и были психологически взрослее, поэтому 27-летняя Лиза Моряк имеет право играть 17-летнюю Татьяну Ларину, заявил NEWS.ru режиссер «Онегина» Сарик Андреасян. Он добавил, что в его экранизации бессмертного романа Александра Пушкина все актеры старше своих персонажей.

Не забывайте, что раньше люди выглядели иначе, старше, они в свои 20 лет, условно, уже три войны прошли. И поэтому, на мой взгляд, 27-летний Онегин может быть 39-летним Виктором Добронравовым и 17-летняя Татьяна может быть 27-летней Лизой Моряк, — сказал Андреасян.

По его словам, в «Войне и мире» ведущие актеры по возрасту также не соответствуют своим персонажам, а в музыкальном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» роль заносчивого 18-летнего гасконца сыграл 30-летний Михаил Боярский.

Андреасян заявил, что, если бы в его фильме играли молодые актеры, от этого пострадала бы глубина истории.

Представьте себе, если бы в моей экранизации Татьяну сыграла, например, Анна Пересильд. Вы верите в это? Я нет. Получается, что я делаю кино про подростков и тональность меняется. Я этого осознанно не хотел делать. У меня в кадре люди, которые понимают, что такое любовь, у которых есть жизненный опыт. И я верю в эту историю, она становится глубокой, — отметил Сарик Андреасян.

Ранее в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Онегин» с Моряк и Виктором Добронравовым в главных ролях. На мероприятии впервые после операции появился юморист Евгений Петросян. Артист был без жены и пребывал в прекрасном расположении духа.