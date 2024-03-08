Премьера «Евгения Онегина»: отзывы, сюжет, актеры, критика

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

7 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Евгений Онегин» по одноименному роману в стихах Александра Пушкина. 8 марта картина выходит в широкий прокат. Какие отзывы о ленте, кто в ней исполнил главные роли?

Кто был на премьере фильма «Евгений Онегин»

Экранизацию романа Пушкина представил публике режиссер Сарик Андреасян. Первыми картину посмотрели супруги Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян, Александр Головин с женой, Аркадий Укупник, певица Ольга Серябкина, актриса Ирина Пегова, звезда «Кухни» Марк Богатырев, актриса Нино Нинидзе, появившаяся в компании Желтого из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрея Максимова.

Познакомиться с новой экранизацией классики пришел и юморист Евгений Петросян. Его появление на премьере «Евгения Онегина» стало первым после госпитализации.

На премьере также были замечены Наталья Рудова, Эвелина Бледанс, Алика Смехова, Елена Захарова, Ирина Безрукова, Янина Студилина, Елена Борщева, певец IVAN, депутат Госдумы и кандидат в президенты России Владислав Даванков и многие другие.

Фото: Атмосфера кино Алена Чехова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Алена Чехова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Алика Смехова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Алика Смехова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Алексей Кирсанов и Марк Богатырев на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Алексей Кирсанов и Марк Богатырев на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Александр Головин на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Александр Головин на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Елена Захарова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Елена Захарова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Сарик Андреасян с супругой Лизой Моряк на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Сарик Андреасян с супругой Лизой Моряк на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Елена Борщева на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Елена Борщева на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Евгений Петросян на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Евгений Петросян на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Наталья Рудова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Наталья Рудова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Эвелина Бледанс на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Эвелина Бледанс на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Дмитрий Исхаков на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Дмитрий Исхаков на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Ирина Безрукова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Ирина Безрукова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Ольга Серябкина на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Ольга Серябкина на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Татьяна Лютаева и Алена Хмельницкая на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Татьяна Лютаева и Алена Хмельницкая на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Владислав Даванков и Лиза Моряк на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Владислав Даванков и Лиза Моряк на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Евгений Петросян на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Евгений Петросян на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Татьяна Лютаева на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Татьяна Лютаева на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Владимир Вдовиченков на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Владимир Вдовиченков на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Павел Прилучный и Зепюр Прилучная (Брутян) на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Павел Прилучный и Зепюр Прилучная (Брутян) на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Ирина Пегова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Ирина Пегова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Нино Нинидзе на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Нино Нинидзе на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Максим Лагашкин на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Максим Лагашкин на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Янина Студилина на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Янина Студилина на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Андрей Максимов и Нино Нинидзе на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Андрей Максимов и Нино Нинидзе на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Анастасия Резник на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Анастасия Резник на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Анастасия Резник и Денис Прытков на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Анастасия Резник и Денис Прытков на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Аркадий Укупник с супругой на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Аркадий Укупник с супругой на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Вадим Андреев на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Вадим Андреев на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Виктор Добронравов с семьей на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Виктор Добронравов с семьей на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Владислав Ветров на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Владислав Ветров на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Евгения Малахова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Евгения Малахова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Андрей Руденский и Мариам Мерабова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Андрей Руденский и Мариам Мерабова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Иван Кокорин на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Иван Кокорин на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Виктор Добронравов на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Виктор Добронравов на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Дмитрий Власкин и Анна Бегунова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Дмитрий Власкин и Анна Бегунова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Гевонд Андреасян с супругой на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Гевонд Андреасян с супругой на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Ирина Пегова и Кирилл Плетнев на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Ирина Пегова и Кирилл Плетнев на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Лиза Моряк на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Лиза Моряк на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Фото: Атмосфера кино Фото: Атмосфера кино Олег Верещагин на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Олег Верещагин на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Лиза Моряк на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Лиза Моряк на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Маруся Климова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Маруся Климова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Поля Полякова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Поля Полякова на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Лиза Моряк и Зепюр Прилучная (Брутян) на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Лиза Моряк и Зепюр Прилучная (Брутян) на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Павел Прилучный и Зепюр Брутян Фото: Атмосфера кино Павел Прилучный и Зепюр Брутян Фото: Атмосфера кино Сарик Андреасян на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино Сарик Андреасян на премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино На премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Атмосфера кино На премьере фильма «Онегин» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

О чем фильм «Евгений Онегин»

Создатели картины обещали зрителям «адаптированную под современную искушенную аудиторию экранизацию», в которой сохранили «тональность и колорит оригинала».

Судя по распространившимся в Сети кадрам, сюжет картины не отступает от придуманного Пушкиным. Уставший от светской жизни дворянин Евгений Онегин уезжает в деревню, где намерен вести спокойный и размеренный образ жизни, отличный от наскучившего ему столичного.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

В имении дядюшки Онегин знакомиться с 18-летним поэтом Владимиром Ленским, который недавно вернулся в Россию после учебы в Германии. «Поклонник Канта и поэт» знакомит скучающего дворянина с супругами Лариными, воспитывающими двоих дочерей.

Далее следует письмо Татьяны и объяснение в саду, ее именины, танец с Ольгой, трагичная дуэль Ленского и его друга, отъезд Онегина, переезд Татьяны в Москву, бал, письмо Онегина и отказ девушки на предложение дворянина.

В Сети распространилась информация, что в картину добавили постельную сцену. Предположительно, речь идет о возможной близости Татьяны Лариной с ее супругом. Подобные кадры зрители уже видели в экранизации Марты Файнс «Онегин», вышедшей в 1998 году.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Какие актеры сыграли в фильме «Евгений Онегин»

Роль рассказчика исполнил Владимир Вдовиченков. «Доброго приятеля» повествователя и «молодого повесу», главного героя фильма Евгения Онегина сыграл Виктор Добронравов. Главную героиню Татьяну Ларину в новой экранизации сыграла супруга режиссера Елизавета Моряк.

«Не забывайте, что раньше люди выглядели иначе, старше, они в свои 20 лет, условно, уже три войны прошли. И поэтому, на мой взгляд, 27-летний Онегин может быть 39-летним Виктором Добронравовым и 17-летняя Татьяна может быть 27-летней Лизой Моряк», — объяснил Андреасян свой выбор актеров.

Ольгу Ларину сыграла Татьяна Сабинова, а мать девушек — Алена Хмельницкая. В образе друга Онегина Владимира Ленского предстал Денис Прытков. Кроме того, в картине сыграли Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Какие отзывы о фильме «Евгений Онегин»

Андреасян отметил, что долго готовился к экранизации романа «Евгений Онегин», так как для него это очень важная и большая работа.

«Я отбиваться [от критики] не собираюсь. Мы, моя команда, сделали на максимуме своего таланта все», — сказал Андреасян NEWS.ru.

Кинокритик Леонид Павлючик в беседе с «МК в Питере» назвал работу режиссера грамотной и дорогой экранизацией. Он отметил каноничность сюжетного повествования. Однако кинокритика, как и многих зрителей, смутил возраст актеров, сыгравших юных и молодых персонажей.

«На экране все выглядит натурально, в фильме практически нет компьютерной графики — подлинные дворцы, костюмы, красивые пейзажи, картинка радует взгляд», — отметил достоинства картины Павлючик.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Читайте также:

Клип в детдоме, новая песня, подарок Фадеева: последние новости о SHAMAN

«Жизнь по вызову», поддержка РФ, алименты: как живет актер Павел Прилучный

Галкин отомстил за Пугачеву? Что сказали звезды о Примадонне и Михайлове