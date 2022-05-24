Российские метеорологи перейдут на новые нормы оценки погоды Вильфанд: российские метеорологи летом перейдут на новые нормы оценки погоды

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце июня — начале июля российские метеорологи перейдут на новые климатические нормы в оценке погоды. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Предполагается, что новые нормы изменят критерии «аномальности», поскольку данные о том, что такое «нормальная погода» будут актуализированы.

В конце первого полугодия будет переход на новые нормы. Идет активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями. Насколько они изменились, можно обсудить позже, но безусловный факт — климат теплеет. Температура меняется только в одну сторону, — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что специалисты Росгидромета в настоящее время активно изучают проблему динамики среднесуточных характеристик, поскольку для ретроспективного анализа данных за 30 лет недостаточно — необходимо изучить данные примерно за столетний период.

Но можете не сомневаться, всё будет посчитано, — заверил Вильфанд.

Всемирная метеорологическая организация определила базовые 30-летние периодыю. В настоящее время для расчета климатических норм используются значения для периода с 1961 по 1990 годы. Новые нормы охватят период с 1991 по 2020 годы.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о том, что их ожидают ночные заморозки.