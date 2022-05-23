Москвичей предупредили о заморозках в ближайшие дни Вильфанд: в ближайшие дни в Москве ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В регионах Центральной России, Поволжья и Урала в ближайшие два дня ожидаются ночные заморозки до 0 — минус 2 градусов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По словам метеоролога, такая погода будет наблюдаться в Московской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях.

Связано это с тем, что в течение сегодняшней и завтрашней ночи огромная территория европейской части и Урала будет находиться в зоне влияния северных потоков. Это очень холодные воздушные массы, которые сформировались над Северным Ледовитым океаном, — пояснил Вильфанд.

Он также добавил, что похолоданию будет способствовать малооблачная погода. По словам метеоролога, происходит так называемое выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облачного покрывала.

Поэтому даже небольшое тепло, которое накапливается за день от солнечных лучей, быстро уходит в верхние слои тропосферы, — отметил ученый.

Повышение температуры может начаться с четверга, 26 мая. Тогда воздух может прогреться до плюс 15–19 градусов.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, как уберечь рассаду от ночных заморозков. По его словам, растения можно накрыть пустой пятилитровой бутылкой с отрезанным дном или аквариумом. Также флору можно укрыть специальным материалом: он очень легкий, поэтому специальных конструкций не понадобится.