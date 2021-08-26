Росавиация разрешила полёты на египетские курорты

Федеральное агентство воздушного транспорта открыло для полётов два курортных города Египта. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличивается количество рейсов, с 5 до 15 рейсов в неделю, — заявила пресс-служба Росавиации.

Выполнять полёты из Москвы будут авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и «Сибирь». Также к полётам в Египет допущены «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Азур Аэйр», «Икар», «Ямал», «Ред Вингз».

До этого сообщалось, что допуск к полётам на курорты Египта получили восемь российских авиакомпаний.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на чартерные полёты российских авиакомпаний на египетские курорты. Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта.