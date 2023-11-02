РФ вышла из договора о запрете ядерных испытаний: что это значит, опасно ли Россия вышла из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Что об этом нужно знать?

Владимир Путин также сегодня подписал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения.

Что за Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, Индию, КНДР, Израиль, Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух приложений и протокола.

Каждое государство, подписавшее этот документ, обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем, и обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

Почему Россия решила выйти из этого договора

Владимир Путин 5 октября 2023 года заявил, что, поскольку США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, то можно подумать об отзыве ратификации Москвой данного документа, оставив этот вопрос на рассмотрение Госдумы.

9 октября исполнительный секретарь Организации договора Роберт Флойд запросил встречу с властями России в связи с шагами страны по отзыву ратификации договора.

Однако уже 13 октября в Госдуме был подготовлен законопроект об отзыве ратификации. 17–18 октября 2023 года он был принят в трех чтениях, а 25 октября — одобрен Советом Федерации.

Изменится ли что-нибудь теперь для России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 30 октября назвал абсолютно беспочвенными претензии со стороны Запада в адрес России по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения», — сказал он, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

Что об этом думают на Западе

«Россия недавно отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а другие соглашения в этой сфере либо отменены, либо игнорируются. Это говорит о том, что у мира почти не осталось способов сдержать распространение оружия массового уничтожения. Миру вновь угрожает ядерная война, но сейчас мало кто считает, что так дальше продолжаться не может», — сообщил швейцарский телеканал SRF.

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