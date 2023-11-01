Названы условия для переговоров России с США по контролю за вооружениями Депутат Журавлев: США должны разморозить средства РФ, а потом говорить об оружии

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Алексей Журавлев

России нужны железобетонные гарантии выполнения США любых обязательств по контролю за вооружениями, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий подчеркнул, что перед началом переговоров с РФ в данной сфере Вашингтон должен разморозить активы РФ.

Нужны железобетонные гарантии соблюдения США своих обязательств. Допустим, крупный депозит в несколько миллиардов долларов сгорит в российском банке, если США не выполнят условия. Пусть наши замороженные деньги вернут, а потом разберемся, у кого какое оружие. А так нужно делать любое оружие, которое заставит США чувствовать, что они не в безопасности, — добавил Журавлев.

По словам депутата, США вновь пытаются обмануть РФ, навязывая условия, которые не собираются выполнять. Журавлев считает, что Вашингтон так поступал десятки раз. Он подчеркнул, что «договор, запрещающий испытания ядерного оружия, которого российская сторона придерживалась с начала 2000-х, в американском конгрессе так и не был ратифицирован, а значит, даже не вступил в силу».

И американские инспекторы исправно приезжали в Россию, чтобы наблюдать за уничтожением наших ракет, тогда как наших специалистов на объекты в США попросту не пускали под надуманными предлогами. Так было всегда и по всем документам, которые касались вооружений, — подытожил Журавлев.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о составе ядерных сил на период после окончания срока действия ДСНВ в 2026 году. По его словам, Пентагону необходимо понять, располагает ли он достаточным количеством ядерного оружия с учетом предстоящих вызовов.