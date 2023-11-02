Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Москва отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Закон вступил в силу с момента опубликования.

Отменить статью 1 Федерального закона от 27 мая 2000 года № 72-ФЗ «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — указано в документе.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ, принятый Госдумой 20 октября. Сенаторы проголосовали за инициативу единогласно.

Законом отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации 24 сентября 1996 года. Название договора о ратификации изменится на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что данное решение уравняло положение России и США в этой плоскости. Он объяснил, что позиция России предельно ясна. Сейчас и РФ, и США остаются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Но ни в одной из этих стран документ не утвержден высшим законодательным органом государственной власти.