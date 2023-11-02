В МИД РФ призвали Украину прекратить игры с «ядерным огнем» МИД РФ: Украина не соблюдает принципы МАГАТЭ по ядерной безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Киев не соблюдает принципы МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, а также рекомендации по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил ТАСС директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, Москва осуждает украинские игры с «ядерным огнем».

Сегодня Украина не соблюдает сформулированные Гросси семь принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, а также пять рекомендаций по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Мы осуждаем такие действия Киева и призываем западные страны не закрывать глаза на его опасные игры с огнем, с ядерным огнем, — подчеркнул дипломат.

Дипломат отметил, что Украина давно проявляла интерес к Запорожской АЭС. Одна из попыток захвата предприятия произошла непосредственно перед визитом на станцию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси 1 сентября 2022 года, напомнил Полищук.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ пытался трижды атаковать и захватить ЗАЭС. По его словам, все наступательные действия, в которых участвовали и иностранцы, успешно отразили российские силы. Минобороны РФ сообщало, что в непосредственной близости от ЗАЭС были обнаружены неразорвавшиеся снаряды. Боеприпасы нашли при ротации инспекторов МАГАТЭ.