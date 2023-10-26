В Кремле рассказали, доволен ли Путин тренировкой стратегических сил Песков сообщил об удовлетворении Путина итогами тренировки стратегических сил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин остался удовлетворен итогами тренировки стратегических сил сдерживания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, учения с пусками баллистических ракет «Ярс» и «Синева» были плановыми.

Да, она результативная, все цели в ходе тренировки были выполнены, — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что такие тренировки стратегических сил проводятся регулярно и ежегодно.

Тренировка стратегических сил сдерживания под руководством Путина прошла 25 октября. Президент заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Шойгу докладывал, что в рамках тренировки отработали нанесение ответного массированного ядерного удара. В ходе маневров с борта атомной подлодки «Тула» в Баренцевом море была запущена баллистическая ракета «Синева», а с космодрома Плесецк осуществили пуск межконтинентальной ракеты «Ярс» по полигону Кура на Камчатке. Кроме того, два стратегических ракетоносца Ту-95МС в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее высказал мнение, что целью учений сил сдерживания было показать Западу готовность России к отражению любой угрозы, в том числе ядерной. Однако в первую очередь тренировка проводится для проверки систем управления и предупреждения опознавания, отметил аналитик.