Раскрыта роль мобилизованных в отражении контрнаступления ВСУ Герой РФ Умаев: мобилизованные помогли отразить контрнаступление ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев в интервью ТАСС подчеркнул важную роль мобилизованных в отражении украинского контрнаступления в 2023 году. По его словам, большое значение играет мотивация личного состава, который непосредственно выполняет поставленные задачи. Умаев отметил, что беседовал с каждым бойцом в своем подразделении, там были не только штатные военнослужащие, но и 50-летние мобилизованные.

Я им ставлю задачу, чтобы проверить, показываю, на какой глубине на территории врага надо установить [заграждения]. А мне в ответ: «Ставьте задачу, я выполню». То есть, это был мотивированный личный состав, благодаря чему, я думаю, что у нас все и получилось, — рассказал Умаев.

На днях стало известно, что осужденных украинцев начнут посылать на службу в подразделения сразу на линию фронта. Как заявил глава Минюста Украины Денис Малюська, эта мера поможет избежать бегства заключенных.

Ранее сообщалось, что на Украине официально опубликован новый закон об ужесточении условий мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Некоторые положения документа будут применяться на практике позднее.

До этого киевская полиция объявила в розыск 5387 человек за нарушение правила воинского учета и законодательства о мобилизации. Сотрудники правоохранительных органов разыскивали их на основании обращений территориального центра комплектования.