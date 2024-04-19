Украинских заключенных будут отправлять сразу на фронт Минюст Украины: осужденных граждан будут отправлять сразу на линию фронта

Фото: МО Украины

Осужденных украинцев начнут посылать на службу в подразделения сразу на линии фронта, заявил глава Минюста Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада». По его словам, эта мера поможет избежать бегства заключенных.

Осужденные будут служить в отдельных подразделениях, служить, к примеру, в западных регионах Украины — это невозможно. Точно это будут подразделения, которые находятся на линии фронта или вблизи нее, — подчеркнул министр.

Мобилизованные осужденные станут «условно свободными гражданами», которые устроились на службу в ВСУ, обратил внимание Малюська. При этом уклонистов ждет новый срок, добавил он. Властям страны, по его словам, выгодно отправлять на фронт осужденных за убийство, резюмировал министр.

Те, кто умеет убивать, являются более эффективными и безопаснее тех, кто грабил, — констатировал Малюська.

Ранее сообщалось, что на Украине официально опубликован новый закон об ужесточении условий мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Некоторые положения документа будут применяться на практике позднее, писало издание Верховной рады «Голос Украины».

До этого киевская полиция объявила в розыск 5387 человек за нарушение правила воинского учета и законодательства о мобилизации. Сотрудники правоохранительных органов разыскивала их на основании обращений территориального центра комплектования.