Стало известно, сколько уклонистов объявлено в розыск в Киеве Киевская полиция разыскивает более пяти тысяч уклонистов

Киевская полиция объявила в розыск 5387 человек за нарушение правила воинского учета и законодательства о мобилизации, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД. Полиция их разыскивает на основании обращений территориального центра комплектования. Отмечается, что 1416 человек уже найдены.

На Украине ранее официально опубликовали новый закон об ужесточении условий мобилизации, который должен вступить в силу в мае. Также через два месяца с момента публикации документа заработает раздел, согласно которому все военнообязанные должны будут уточнить свои данные.

Также сообщалось, что Киев планирует мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Однако, по мнению, депутата Верховной рады Романа Костенко, при нынешних потребностях ВСУ «это ничто». Народный избранник напомнил, что Киев уже проводил аналогичные мероприятия в начале конфликта, поэтому знает как это делать.

Тем временем, опубликованная на сайт украинского президента петиция об отправке на передовую работников бюджетной сферы, в том числе правоохранителей и госслужащих, всего за три дня набрала необходимые 25 тысяч голосов. Согласно законодательству, глава государства Владимир Зеленский вынужден ее рассмотреть.

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