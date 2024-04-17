Стало известно, когда на Украине заработает новый закон о мобилизации Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступит в силу с 18 мая

На Украине официально опубликован новый закон об ужесточении условий мобилизации, он вступит в силу 18 мая, сообщает издание Верховной рады «Голос Украины». Подчеркивается, что некоторые положения документа будут применяться на практике позднее.

Закон вступает в силу через месяц со дня, следующего за его опубликованием, — говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, обновленные условия мобилизации транспорта вступит в силу с 18 января. Также через два месяца с момента публикации документа заработает раздел, согласно которому все военнообязанные должны будут уточнить свои данные в территориальных центрах комплектования, через которые идет распределение новобранцев в ВСУ.

При этом на воинский учет также должны будут встать граждане страны, которые снялись с него после выезда за границу. В течение двух месяцев планируется, что свою работу начнут электронные кабинеты военнообязанных.

Ранее первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев заявил, что украинцы с принятием закона «фактически попали в капкан». По его словам, символично, что бронь от мобилизации получили сотрудники телемарафона, артисты цирка и помощники депутатов.