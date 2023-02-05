Путин на следующей неделе посетит один из регионов России Телеканал «Россия-1» сообщил о визите Путина в один из регионов на следующей неделе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится в один из регионов страны, сообщил телеканал «Россия-1» в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин». О каком именно регионе идет речь не уточняется. Также сообщается, что глава государства на следующей неделе проведет заседание Наблюдательного совета агентства стратегических инициатив.

Ожидается, то Путин на неделе приедет в командировку в один из российских регионов, — говорится в сообщении.

В начале февраля президент посетил Волгоград в честь 80-летия Сталинградской битвы. Тогда Путин заявил, что Москве «есть чем ответить» тем, кто втягивает в военный конфликт страны Европы. Также глава государства добавил, что «применением бронетехники дело не закончится».

В январе Путин посетил оборонно-промышленный комплекс в Санкт-Петербурге. Там он пообщался с рабочими Обуховского завода. Он отметил, что предприятия ОПК сейчас загружены, работа проходит в три смены. По словам главы государства, работники оборонки не попали под частичную мобилизацию.

В декабре прошлого года Путин заявил, что важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества.