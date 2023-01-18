Путин ответил на вопрос об отсрочке от срочной службы для работников ОПК Путин: вопрос об отсрочке от срочной службы для работаников ОПК будет решен в ближайшее время

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО «Северо-западный региональный центр концерна ВКО »Алмаз-Антей« - Обуховский завод

Вопрос об отсрочке от срочной службы для граждан призывного возраста, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге. Он отметил, что предприятия ОПК сейчас загружены, работа проходит в три смены. По словам главы государства, работники «оборонки» не подпали под частичную мобилизацию.

С учетом того, что оборонка загружена и вы (сотрудники ОПК. — NEWS.ru) работаете в три смены, продукция предприятий в высшей степени востребована, сейчас изучаем возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную службу. Думаю, в ближайшее время и этот вопрос должен быть решен, — сказал глава государства.

В декабре прошлого года Путин заявил, что важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. Он тогда подчеркнул, что все это необходимо делать в короткие сроки.

Ранее в Минтруде предложили субсидировать заработные платы сотрудникам оборонно-промышленного комплекса при переезде из других регионов для трудоустройства. Размер компенсации составит 262 188 рублей для одного человека в год.