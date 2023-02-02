Путин: на Украине Карпаты скоро станут лысыми Путин сообщил, что Карпатские горы скоро «облысеют» из-за продажи плодородного слоя земли

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Карпатские горы на Украине скоро «облысеют» из-за активной продажи плодородного слоя земли и древесины, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями молодежных организаций в Волгограде. Он отметил, что лесного массива там не так много, как в Сибири, передает ТАСС.

Я не знаю, кто и как занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. Там продают лес кругляк, несмотря на то, что его не так много там, как в Сибири. Скоро Карпаты лысыми останутся, — сказал Путин.

17 января Путин сообщил, что необходимо отказаться от экспорта круглого леса из России и перенаправить все поставки на внутренний рынок. Он добавил, что этот процесс нужно максимально ускорить, отметив, что по итогам ноября обработка древесины и производство продукции из нее сократилась на 21,4%.

«Коммерсант» со ссылкой на данные «Рослесинфорга» сообщил, что по итогам 2022 года экспорт российского необработанного леса рухнул на 70%. Общий объем поставляемой продукции составил 3,5–3,8 млн кубометров. Для сравнения приводятся показатели за 2022 год, тогда экспорт леса составлял 27,1 млн кубометров.