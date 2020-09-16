Путин может провести видеоконференцию с лидерами фракций в октябре

https://static.news.ru/photo/e39e3696-f808-11ea-a679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первой декаде октября российский президент Владимир Путин может провести встречу с главами думских фракций в режиме онлайн. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Такое мероприятие готовится, мы не исключаем, что оно в первую декаду октября пройдёт, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что встреча с Путиным планируется в начале октября и, скорее всего, состоится в формате видеосвязи. Председатель эсеров напомнил, что руководители фракций встречаются с президентом по традиции после единого дня голосования. В этом году он состоялся 13 сентября. По словам Миронова, лидеры политических объединений хотели бы обсудить итоги единого дня голосования и нововведения в избирательном законодательстве.

Единый день голосования состоялся в России 13 сентября. 11 и 12 сентября граждане могли досрочно принять в нём участие и проголосовать в 83 регионах страны. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.

В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — были проведены довыборы депутатов Госдумы. В 21:00 мск последние избирательные участки на территории закрылись.

Партия «Единая Россия» утратила лидерство в гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска политическая партия не смогла обеспечить себе большинство голосов.

Как писал NEWS.ru, Путин в среду проведёт встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.