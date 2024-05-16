Применены катера, БПЛА, ракета GLSDB: данные о последних атаках ВСУ на РФ

Фото: МО Украины

ВСУ впервые использовали дальнобойную ракету GLSDB для удара по Червоногвардейскому району Макеевки Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как еще армия Украины атаковала территорию России 16 мая, в том числе с применением безэкипажных катеров и БПЛА?

Как ВСУ атаковали РФ

Отмечается, что фрагменты ракеты GLSDB были обнаружены на месте обстрела.

«Противник впервые применил по жилым кварталам бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB), выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270», — сказано в сообщении.

В организации заявили, что из-за вертикального попадания боеприпаса невозможно определить локацию пуска. При этом уточняется, что были зафиксированы повреждения одного частного жилого дома по улице Яблочкина и двух — по улице Тимошенко. Данных о пострадавших на этот момент не поступало.

Кроме того, морская авиация Военно-морского флота России уничтожила следовавшие в сторону Крыма три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщили в Минобороны России. Их обнаружили в западной части акватории, отметили в ведомстве.

«Около 19:30 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Помимо этого, очередной беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был сбит российскими военными над Белгородской областью, заявило Министерство обороны РФ. Беспилотник противника поразили средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в заявлении.

Четыре человека погибли при обстреле Вооруженными силами Украины улицы Петровского в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Отмечается, что еще два человека получили ранения.

«На улице Петровского у остановки общественного транспорта „Школа № 106“ погибли четыре женщины 1986, 1980, 1961 и 1952 годов рождения. Ранения различной степени тяжести получили ребенок — девочка 2018 года рождения — и мужчина 1987 года рождения», — говорится в сообщении.

В четверг, 16 мая, территория Курской области была атакована несколько раз со стороны Украины, сообщает врио губернатор региона Алексей Смирнов. Были обстреляны несколько сел, обошлось без пострадавших.

«В течение дня обстреливались села Гуево, Свердликово, Горналь, Николаево-Дарьино и Лебедевка Суджанского района, пункт пропуска „Суджа“, село Гордеевка Кореневского района, поселки Краснооктябрьский и Новый Путь, село Попово-Лежачи Глушковского района», — рассказал он.

По словам Смирнова, в результате атаки близ деревни Городище Рыльского района было повреждено здание, а в селе Горналь сожжен сеновал. В поселке Теткино в результате сброса взрывного устройства повреждена крыша автомобиля. Пожарные оперативно потушили возгорание. Уничтожены украинские коптеры с помощью радиоэлектронной борьбы у сел Гордеевка и Троицкое Кореневского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска «Суджа», хутора Олешня, сел Заолешенка и Горналь Суджанского района.

Как эксперты оценили ликвидацию морских дронов ВСУ

Проблема с атаками безэкипажных катеров на Крымский полуостров постепенно находит решение, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. Таким образом он прокомментировал уничтожение в Черном море 11 морских беспилотников ВСУ, о котором отчиталось Минобороны.

«Тип БЭКов и были ли они оснащены ракетами Р‐60/Р-73, как это было 7 мая, предстоит еще уточнить, но количество уничтоженных дронов может говорить о том, что проблема с атаками бэзэкипажных катеров на Крымский полуостров постепенно находит решение», — написал Поддубный.

Он добавил, что не стоит «почивать на лаврах», поскольку противник постоянно совершенствует средства поражения. Поддубный сообщил: появилась информация, что беспилотные дроны ВСУ вскоре смогут наносить удары издалека, а не в режиме «камикадзе».

Целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru политолог уточнил, что также Киев мог пытаться атаковать всю военно-морскую структуру региона.

«Водные дроны могли быть направлены ВСУ для атаки как на Севастополь, так и вообще на всю военно-морскую инфраструктуру. В первую очередь это корабли, которые находятся непосредственно на боевом дежурстве в Черном море», — пояснил эксперт.

Нельзя исключать и то, что целью водных дронов могло быть проникновение в Азовское море или удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится новороссийская военно-морская база, считает Перенджиев. Он добавил, что Украина не может самостоятельно производить безэкипажные катера, их поставляет Запад. В первую очередь они попадают к ВСУ из Британии, уточнил эксперт. По его мнению, также поставить водные беспилотники могли Дания или Голландия, которые демонстрируют «конкретно агрессивное отношение к России».

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