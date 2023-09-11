Появилось видео разгрома украинской техники «Бобрами»

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео разгрома украинской техники FPV-дронами «Бобер» на Запорожском направлении. На кадрах видно, как барражирующие снаряды попадают в пикапы и бронетехнику.

До этого Telegram-канал опубликовал видео, на котором украинские беспилотники с кумулятивными боеприпасами атаковали два российских танка. На кадрах видно, что ни один заряд не сработал, несмотря на их точное попадание.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения FPV-дроном бойца ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin. Украинский военный занял позицию в здании, его обнаружил российский дрон, а затем нанес по нему удар.

5 сентября Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные впервые ликвидировали танк британского производства Challenger 2 в ходе военной операции на Украине. Как утверждается, машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В Сети появились кадры с подбитым танком.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что ВСУ бросили в бой ранее не применявшиеся британские танки Challenger 2 от безысходности. Эксперт объяснил, что трехмесячное контрнаступление не принесло Киеву никаких результатов. Он также заявил, что российские военнослужащие могли подбить британскую бронемашину с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТРК) или артиллерии. Кроме того, Challenger 2 мог подорваться на мине.