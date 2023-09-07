Опубликовано видео уничтожения FPV-дроном бойца ВСУ с Javelin

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Судоплатов» опубликовал видео уничтожения FPV-дроном бойца ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin. На кадрах видно, как украинский военный занимает позицию в здании, его обнаруживает российский дрон, а затем наносит по нему удар.

5 сентября Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные впервые ликвидировали танк британского производства Challenger 2 в ходе военной операции на Украине. Как утверждается, машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В Сети появились кадры с подбитым танком.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что ВСУ бросили в бой ранее не применявшиеся британские танки Challenger 2 от безысходности. Эксперт объяснил, что трехмесячное контрнаступление не принесло Киеву никаких результатов.

Суконкин также заявил, что российские военнослужащие могли подбить британскую бронемашину с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТРК) или артиллерии. Кроме того, Challenger 2 мог подорваться на мине. По мнению специалиста, американские Abrams, которые Вашингтон намерен передать Киеву, в скором времени могут повторить судьбу «англичан».