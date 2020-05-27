Песков: на парад Победы в Москву планируется пригласить лидеров стран СНГ

https://static.news.ru/photo/201a1ec4-a010-11ea-b5ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия планирует пригласить на парад Победы лидеров стран Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мы придерживаемся критерия о том, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ, — цитирует Пескова РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о том, кто из иностранных лидеров приглашён на парад 24 июня.

При этом ситуация с COVID-19 до парада Победы должна ещё улучшиться, отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы пройдёт 24 июня. Российский лидер приказал начать подготовку к торжественному мероприятию в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что никаких решений по дате голосования по поправкам к Конституции пока не принималось.