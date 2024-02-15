Названы сроки появления 5G в российских деревнях IT-эксперт Мясоедов: 5G не дойдет до российских деревень через два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технология сети 5G дойдет до российских деревень и сельской местности, но постепенно и не в течение ближайшей пары лет, заявил NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. Он пояснил, что сложности связаны с особенностями работы базовых станций.

Они работают на немаленькую зону покрытия, а стоимость их высока. С коммерческой точки зрения их нужно окупать. Должно быть большое количество платежеспособной аудитории, и речь идет не только о частных пользователях. Установка таких станций в отдаленной негустонаселенной территории будет всегда сопряжена экономической обоснованностью. Когда-то 5G дойдет до деревень и сельской местности, но это все очень постепенно. Это не перспектива на ближайшие пару лет, — отметил Мясоедов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что активное развертывание базовых станций 5G в крупных российских городах начнется с 2026 года. Серийное же производство базовых станций, по его словам, начнется уже в 2025 году. По словам Мясоедова, появление базовых станций с технологией 5G в российских городах является прекрасной новостью и для обычного пользователя означает лишь плюсы. Кроме того, удобство пользования интернетом повысится в разы. Мясоедов отметил, что базовые станции устанавливают в мегаполисах, потому что именно в городах есть спрос на высокочастотный и более быстрый интернет.